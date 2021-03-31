البرغوثي يخوض الانتخابات الفلسطينية بقائمة مشتركة مع ناصر القدوة المفصول من فتح

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وأكد مصدر فلسطيني لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، أن "الأسير مروان البرغوثي يتشارك والقيادي المفصول من فتح ناصر القدوة في قائمة واحدة للانتخابات التشريعية". والقدوة هو نجل شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

© REUTERS / Palestinian President Office

وكان مصدر مقرب من الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، أمس الثلاثاء، قال لـ"سبوتنيك" إن الأسير أوعز لعائلته والمقربين منه بتحضير قائمة لخوض الانتخابات التشريعية.

وقال المصدر: "مركزية فتح لم تف بالوعود التي قطعتها للأسير مروان البرغوثي، خلال زيارته من قبل عضو مركزية فتح حسين الشيخ".

وأضاف: "حاولت مركزية فتح اللعب على عامل الوقت لوضع الأسير مروان البرغوثي في الزاوية، حيث لم يتبق سوى 24 ساعة لتقديم القوائم الانتخابية".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في 22 أيار/ مايو المقبل، لاختيار 132 عضوا في المجلس، ثم تجرى انتخاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 يوليو/تموز، قبل استكمال تشكيل المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس من العام الجاري. وذلك بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.