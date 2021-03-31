أمريكا تتلقى 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلنكين، في بيان إن الولايات المتحدة تلقت 335 مليون دولار من السودان كتعويض لضحايا تفجيرات 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا والمدمرة "كول" عام 2000 ومقتل الموظف جون جرانفيل عام 2008.

وقال بلنكين متحدثا عن الضحايا، "نأمل أن يساعدهم هذا في إيجاد حل للمآسي الرهيبة التي حدثت"، وأضاف "ومع تخطي هذه العملية الصعبة، يمكن للعلاقات الأمريكية السودانية أن تبدأ فصلًا جديدًا".

وقال محافظ البنك المركزي السوداني، محمد الفاتح زين العابدين، في مؤتمر صحفي، إن السودان حول المبلغ المطلوب، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وبعد أزمة العقوبات منذ عام 1990 تجدد البنوك المحلية السودانية العلاقات مع أمريكا ابتداء الأسبوع القادم. كما سيتم إلغاء ديون السودان والتزاماته تجاه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

في وقت سابق، قال صندوق النقد والبنك الدوليين، إن السودان بات مؤهلا للحصول على مساعدات مالية، في إطار المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، منذ أيام، أن الولايات المتحدة قدمت 1.15 مليار دولار في شكل قرض قصير الأجل للسودان.