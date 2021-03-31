السعودية تعلن عن مبادرتين لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان للسفارة السعودية في موسكو حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "تود سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو أن تشير إلى إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

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وأضاف البيان أن "المبادرتين سيجري إطلاقهما قريبًا، وسترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، ومواجهة التحديات البيئية".

وأشار البيان إلى أن "هذا الإعلان يهدف على تظافر الجهود وبدء العمل مع دول المنطقة للخروج في الربع الرابع من هذا العام بخطط تفصيلية للمبادرات وآليات تحقيقها بما يعزز الصحة العامة ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المنطقة".

وأوضح البيان أن مبادرة السعودية الخضراء "تهدف إلى تحسين جودة الحياة"، وتشتمل على عدة أهداف هي؛ "(زيادة مستوى الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية)".

وتتضمن المبادرة عددًا من المبادرات الطموحة من أبرزها "زراعة عشرة مليارات شجرة داخل المملكة العربية السعودية".

وفي سياق متصل، تأتي مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي تحمل طابعا إقليميا، وتهدف إلى تنسيق الجهود في المنطقة في مواجهة التغير المناخي، عبر "تعزيز كفاءة تقنيات الهيدروكربون في المنطقة؛ إطلاق أكبر خطة لإعادة التشجير في العالم، التي تهدف إلى زراعة (50) خمسين مليار شجرة في منطقة الشرق الأوسط".

كما لفت البيان إلى آلية عمل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، "ستكون بالشراكة مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط، وبالتعاون مع جميع الحلفاء من الدول والمنظمات التي نطمح بالعمل معها سويًا على تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر".