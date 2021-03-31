السودان... وزير الداخلية: لن نسمح بأي تفلتات أمنية

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد الوزير، خلال لقائه اليوم نازحي معسكر أبو شوك للنازحين، على حماية المدنيين وحسم المتفلتين حتى تعود الحياة إلى طبيعتها بدارفور، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وأوضح عز الدين، أن "الحكومة لن تسمح بأي تفلتات أمنية بمعسكرات النازحين على الإطلاق".

وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة السير قدما في تنفيذ الخطط التي ساهمت في تحقيق الأمن بالمعسكر خلال الفترة الماضية، والتعاون مع الشرطة من أجل الوصول إلى المتفلتين لتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم وردعهم.

ووجه دعوة للنازحين بضرورة تناسي مرارات الماضي وتجاوزها. مؤكدا أن الحكومة تمضي بخطوات متقدمة لتحقيق الاستقرار.

ومن جانبه، أكد مفوض العون الإنساني الاتحادي، أحمد البشير إبراهيم، على تقديم الخدمات الأساسية بمناطق العودة الطوعية وتهيئة الأسباب التي تشجع النازحين وتمكنهم من العودة الطوعية إلى قراهم الأصلية لإعمارها وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.