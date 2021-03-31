الأرصاد المصرية تحذر من طقس الليلة الأربعاء

دبي - محمود عبدالرازق - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري، وتكون متوسطة بنسبة 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

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وأشار الخبراء إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى بنسبة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

ولفت خبراء الأرصاد، إلى نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ويكون البحر المتوسط معتدلا إلى مضطرب غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر فتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.