شكرا لقرائتكم خبر عن «واتسآب» يختبر ميزة جديدة طال انتظارها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

تعمل شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق التواصل الفوري الشهير، واتساب، على إضافة ميزة جديدة تمكن المستخدمين من تغيير الألوان في التطبيق.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، فإن الخاصية الجديدة لا تزال قيد التطوير، ولا يوجد الكثير من التفاصيل بهذا الشأن في الوقت الراهن.

ونشر حساب “WABetaInfo ” عدة صور، يبدو أنها مسربة من عمليات التطوير لـ”واتساب”، وتظهر اكتساء بعض الرموز بألوان جديدة.

وتظهر الصور أيضا أن بوسع المستخدم تعديل لون صندوق الدردشة، الذي كان حصرا في السابق باللون البيج.

ولا يعرف حتى الآن متى سترى هذه الخدمة الجديدة النور، خاصة أن كثيرين كانوا يشكون من عدم قدرتهم على التحكم في ألوان التطبيق، كما في تطبيقات أخرى.

وعلى صعيد آخر، يسعى “واتساب”، بحسب موقع “غاجيتزس ناو” إلى اختبار ميزة ترفع من سرعة تشغيل الرسائل الصوتية، التي تلقى رواجا في التطبيق.