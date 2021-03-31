الأول من نوعه مع دولة عربية... اتفاق إسرائيلي بحريني جديد بشأن المياه

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "i24" الإسرائيلي، تم توقيع الاتفاق بين الجانبين في البحرين بشكل رسمي قبل أيام وتم تسجيله في البورصة الإسرائيلية الاثنين الماضي.

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ونقل الموقع عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، قوله إنه "اتفاق تاريخي والأول من نوعه بين شركة مكوروت ودولة عربية".

وأضاف أن "الدول الأربع الموقعة على اتفاقيات السلام يعانون مثلنا من أزمة مياه، ولذلك فإن الحلول المتطورة لشركة مكوروت وشركات تكنولوجية إسرائيلية إضافية في مجال المياه يمكن أن تكون مجالا واسعا للتعاون بين الجانبين وتقوية العلاقات بيننا".

ووفقا للموقع، يعد هذا الاتفاق الأول من نوعه للشركة الحكومية الإسرائيلية مع سلطة المياه والكهرباء في مملكة البحرين، ويقدر بملايين الدولارات.