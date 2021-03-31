مصر... وزارة التعليم توجه تحذيرا لأولياء الأمور

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي بمجلس الوزراء المصري، نشره عبر حساب الحكومة بموقع "فيسبوك"، أفاد بأنه في ضوء ما يتم تداوله عن رابط تابع لوزارة التربية والتعليم يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة للرابط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقبال مقترحات أولياء الأمور بشأن تطوير المنظومة التعليمية، وأن الرابط مزيف وغير تابع للوزارة.

وشددت الوزارة على أن أي مقترحات أو استفسارات من أولياء الأمور يتم استقبالها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، مُحذرةً أولياء الأمور من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الروابط.