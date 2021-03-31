السعودية... هل التطعيم ضد كورونا شرط لأداء عمرة رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت الوزارة ردا على استفسار "هل من شروط العمرة في رمضان أخذ اللقاح، سمعت بهذا الخبر مدري صحيح أم لا؟"، أن الحصول على لقاح كورونا ليس شرطًا حتى الآن للراغبين في أداء العمرة من داخل المملكة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

© REUTERS / Zohra Bensemra

وتابعت الوزارة أن "الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة حسب تعليمات وزارة الصحة من 18 إلى 70 سنة".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت شرطا جديدا بشأن المعتمر الخليجي، المحصن من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن المعتمر بتلقيه التطعيم بجرعتي اللقاح المضاد لكورونا، سوف يخضع للعزل الآمن لمدة 3 أيام قبل أداء العمرة.

وأوضحت الوزارة أن الحجز وإصدار التصريح مطلوب من الجميع عبر تطبيق "اعتمرنا".

وذكرت الوزارة أن رحلة المعتمر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأتي على عدة مراحل، تتمثل في إجراء فحص PCR بحد أقصى 72 ساعة قبل الدخول للمملكة.

وعند وصول المعتمر إلى المطار سوف يتم التسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا"، والتوجه للفندق، وفي الوقت ذاته سيتم تعقيم الحقائب وقياس درجة الحرارة.

ويشترط الخضوع للعزل الآمن بالبقاء في الغرفة لمدة 3 أيام، ويتم توفير إرشادات واحتياجات السلامة، وتوصيل الوجبات للغرف.