الأردن يقر إجراءات تحفيزية للاقتصاد بنحو 630 مليون دولار لتخفيف آثار "كوفيد-19"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في مؤتمر صحفي رفقة عدد من الوزراء "قرر مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات والبرامج التخفيفية والتحفيزية، التي تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات بقيمة إجمالية 448 مليون دينار(نحو 630 مليون دولار)، للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا".

© Sputnik . Ali Barqawi . يجوب 73 قرية لمدة 45 يومًا.. مسير "درب الأردن" وجه جديد من "سياحة المغامرات"

وأوضح أن "الإجراءات تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية".

وأضاف الخصاونة "ما زلنا في ذروة انتشار وباء كورونا وفي وضع حرج وحساس للغاية في هذه المعركة مع هذا الوباء، والهدف والأولوية القصوى الحفاظ على صحة المواطن، والحفاظ على القدرة الاستيعابية لنظامنا الصحي الذي يتعرض لضغط شديد".

وكانت وزارة الصحة الأردنية قد أعلنت أمس عن تسجيل 7751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 605007 حالات في المملكة.

وسجلت 96 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6747 حالة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء 9535 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 503952 حالة.