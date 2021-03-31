فنان سوري يحدث ضجة واسعة بظهوره وهو يجلس على المرحاض... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وأحدث المشهد الذي ظهر فيه الممثل السوري عبد المنعم عمايري ضجة واسعة بين المتابعين والمحبين.

وبدا عمايري جالساً على كرسي المرحاض يقضي حاجته، وظهر واضحاً للكاميرا الجزء السفلي من جسمه، وهو الأمر الذي أثار غضب شريحة واسعة من المتابعين الذين وصفوا المشهد بـ"المقزز" والمقرف".

وبعد هذه الضجة، تداولت مجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا من عمايري رداً على هذا الهجوم، وقال:"عفكرة اللي عم ينتقدوا نفسهن شافوا مسلسل صراع العروش وضلوا سنة عم يحكوا عن روعة المسلسل والأداء:والتمثيل والاخراج للمسلسل الاجنبي حاجتكن بقا دافنينو سوا وبيكفي ازدواجية معايير اذا شفتو بوسة او حمام او اي شي عجبكم احضروا سوري ماعجبكم بطريقكم ع الدراما الاجنبية الله يهنيكم بتضللو بقر الكلام موجه للي بيعرف حالو وشكرا لجمهورنا الذكي الراقي".