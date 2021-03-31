قبل رمضان... تحذيرات هامة من الصحة المصرية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الوزيرة ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من منطلق أن الحرص في تطبيقها كان له أثر إيجابي كبير على انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما يستدعي المزيد من الحرص، مع استمرار تطبيق تلك الإجراءات، وفقا لما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وأشارت زايد إلى التوصيات التي تتعلق بالممارسات الآمنة للمواطنين خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، وأهمية التخلي عن بعض العادات المتعارف عليها خلال هذا الشهر الكريم، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة.

وأوصت الوزيرة بضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص عند ارتياد أماكن العبادة، مع تنظيم دخولهم وخروجهم منها، وكذلك تطهير هذه الأماكن بالمطهرات بشكل دوري، وإغلاق جميع برادات المياه بها، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما نصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل.

وكانت الوزريرة كشفت، الثلاثاء الماضي، عن أن هناك أعراض جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم"، قالت زايد، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا اليوم، أن "هناك أعراضا جديدة من الممكن أن تظهر على مريض فيروس كورونا".