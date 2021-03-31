اعتقال أخطر الإرهابيين شمالي العراق... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - أعلنت خلية الاستخبارات العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلة:

"بجهود استثنائية ومعلومات دقيقة، تمكن أبطال خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الاستخبارات العسكرية، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في قاطع عمليات كركوك شمالي البلاد".

وأضافت الخلية، أن الإرهابيين اعترفا بالقيام بعدد من العمليات الإرهابية، وتجهيز الإرهابيين بالدعم اللوجستي، والأسلحة، والغذاء وإيصالها إلى المضافات، وتزويدهم بالمعلومات عن القوات الأمنية لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأكدت أن هذا الواجب يعد من ضمن الواجبات الناجحة لرجال الاستخبارات العسكرية.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".