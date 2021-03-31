"رجل دولة من طراز فريد"... السيسي ينعى كمال الجنزوري

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق".

وأضاف "كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية".

وتابع "وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن".

وأتم قائلا "رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وتولى كمال الجنزوري رئاسة وزراء مصر لأول مرة في الفترة من 4 يناير/ كانون الثاني 1996 إلى 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1999.

كما كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، في أعقاب ثورة الـ 25 من يناير.