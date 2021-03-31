الكاظمي يعلن التوجه إلى السعودية في زيارة لتوطيد العلاقات

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الكاظمي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، جاء فيها "نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وتابع أنه يتوجه للسعودية "في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقاً من المشتركات التي تجمعنا".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه الخميس الماضي، دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لزيارة المملكة العربية السعودية في القريب العاجل.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي للملك سلمان، عبر الاتصال المرئي، مع الكاظمي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

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وأكد الجانبان على دور مجلس التنسيق السعودي العراقي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

كما وجه الملك سلمان دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي؛ لزيارة المملكة العربية السعودية في القريب العاجل للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب الكاظمي عن تقديره وقبوله للدعوة.