وعكة صحية تصيب رئيس وزراء الأردن

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حيث أعلن العودات أن رئيس الوزراء لن يتمكن من حضور الجلسة "نتيجة لظرف صحيّ ألم به، بعد الإيجاز الصحفي الذي عقده اليوم".

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وعلق أحد النواب سائلا عن أسباب غياب الخصاونة، "الأصل أن يكون الرئيس موجودا في الجلسات الرقابية".

فرد نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، أن الحكومة موجودة بكل فريقها المعني، وهو نائب للرئيس ويمثله في الجلسة، متمنيا الشفاء له.

وبحسب موقع "رؤيا" الأردني فإن رئيس الوزراء يعاني من التهاب عصب الكتف، ما استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.