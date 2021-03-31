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وعكة صحية تصيب رئيس وزراء الأردن

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حيث أعلن العودات أن رئيس الوزراء لن يتمكن من حضور الجلسة "نتيجة لظرف صحيّ ألم به، بعد الإيجاز الصحفي الذي عقده اليوم".

© AFP 2021 / -

وعلق أحد النواب سائلا عن أسباب غياب الخصاونة، "الأصل أن يكون الرئيس موجودا في الجلسات الرقابية".

فرد نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان، أن الحكومة موجودة بكل فريقها المعني، وهو نائب للرئيس ويمثله في الجلسة، متمنيا الشفاء له.

وبحسب موقع "رؤيا" الأردني فإن رئيس الوزراء يعاني من التهاب عصب الكتف، ما استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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