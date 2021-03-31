شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف أحد الأرتال فى بابل بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الأربعاء تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف أحد الأرتال على طريق الديوانية - بابل.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - "من خلال تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري المستمر، تمكنت القوات الأمنية من تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير واستهداف أحد الأرتال على طريق ديوانية بابل ضمن قاطع مسؤولية شرطة محافظة الديوانية ".