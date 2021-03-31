شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الليبى: 80% من مؤسسات ليبيا توحدت فى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبى عبد الحميد الدبيبة، أن 80% من مؤسسات ليبيا توحدت فى أقل من شهر، وقال الدبيبة فى حوار مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية، وأوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الأربعاء، إن هدفنا الأساسى هو إعادة توحيد المؤسسات، الأمر الذي أُنجز بنسبة 80% فى أقل من شهر، وإن من بين المؤسسات التى توحدت فعلا الحكومة والبرلمان والبنك المركزى، ووكالة الطاقة وكذلك الوزارات المختلفة.