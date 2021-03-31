شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإصابة بـ«الجيوب الأنفية» تمنع الحصول على لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أن الإصابة بالجيوب الأنفية وفقدان حاسة الشم ليست من موانع أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر”، أنه بشكل عام يتم تأجيل موعد أخذ جرعة اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى).

وأضافت أنه ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

تجدر الإشارة إلى أن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح لمن هم أقل من 18 عاماً أو الحوامل أو من يعانون من الحساسية المفرطة من اللقاحات.