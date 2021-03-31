شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند» يتوقع: كتلة هوائية باردة تؤثر على أجواء المملكة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن تتوغل كتلة هوائية معتدلة إلى باردة إلى أجواء المملكة خلال نهاية الأسبوع، تبلغ ذروتها يومَي السبت والأحد.

وأوضح “المسند” في تغريدة على موقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تؤثر الكتلة الهوائية على مناطق الوسطى والشرقية والشمالية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الفرق بين درجتَي الحرارة الكبرى بين يومَي الجمعة والسبت نحو 10 درجات مئوية في المنطقة الشرقية.