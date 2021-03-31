شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول ليبى يبحث مع المبعوث الأممى التحضيرات للانتخابات الليبية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له، التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات المقررة هذا العام، وزخم الخبرات الفنية والإدارية بعد سجل حافل من الاستحقاقات الوطنية.