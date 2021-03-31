شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تدمر وكرين لتنظيم داعش فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمرت الاستخبارات العسكرية العراقية وكرين لتنظيم داعش الإرهابى كانا يستخدمان كملاذات آمنة ومنصات للانطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية فى ناحية القيارة جنوبى محافظة نينوى.

وذكرت مديرية الاستخبارات - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه استنادا إلى معلومات دقيقة، تمكنت عناصر الاستخبارات من مداهمة وكرين لتنظيم داعش وتم العثور بداخلهما على أعلام التنظيم الإرهابى وأجهزة موبايل وأسلحة مختلفة، وأوضحت الاستخبارات أن عناصرها قامت بتدمير الوكرين بشكل تام.

وفى سياق متصل عثرت السلطات الأمنية العراقية على 10 قذائف هاون و150 مسطرة تفجير فى محافظة صلاح الدين.

وذكرت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين بالعراق، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء، "أنه تم تنفيذ حملة تفتيش واسعة أسفرت عن العثور على 10 قذائف هاون عيار 120 ملم، و150 مسطرة تفجير في منطقة الشيحة".

وأوضحت المديرية أنه تم تفجير القذائف من قبل خبير المتفجرات دون حادث يذكر.

وكانت الشرطة العراقية قد عثرت الأحد الماضى، على مقذوفات وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى، وذلك خلال عملية تفتيش فى إحدى القرى بقضاء تكريت.

يذكر أن مصدر أمنى عراقى، أعلن الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستى تابع للتحالف الدولى جنوبى العراق .