شكرا لقرائتكم خبر عن «سوني» تطلق أحدث سماعاتها اللاسلكية.. تعرّف على مزاياها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت شركة سوني عن إطلاق السماعات اللاسلكيةSRS-RA3000وSRS-RA5000الجديدة، والتي تعتمد على تقنية 360Reality Audio.

وأوضحت الشركة أن التقنية تجعلالمستخدم يتمتع بصوت محيطي مجسم فائق النقاء من خلال توزيع الصوت رأسياً وأفقياً في جميع أرجاء الغرفة.

واعتمدت سوني في الموديل الأصغرSRS-RA3000على ناشر ومبرد بدون مروحة، بينما تقوم مكبرات الصوت عالية التردد بإنشاء موجات صوتية تتداخل مع بعضها البعض وترتفع لأعلى في الغرفة على شكل موجات.

وفي المقابل قامت الشركة اليابانية بتجهيز الموديل الأكبرSRS-RA5000بثلاثة مكبرات صوت موجهة لأعلى وثلاثة مكبرات صوت موجهة للجانب بالإضافة إلى صب ووفر لتوزيع الصوت في جميع أرجاء الغرفة. كما أن السماعة الجديدة مصممة لتشغيل الصوت بتقنية فائقة النقاءHigh Resolution Audio.

ويتم توصيل سماعات سوني الجديدة بأجهزة التشغيل عن طريق تقنية البلوتوث مباشرة، بالإضافة إلى دعم العديد من التقنيات المختلفة مثل تقنية الواي فاي وتقنيةSpotify Connectوتقنية كروم كاست.

وتتوافق السماعاتSRS-RA3000وSRS-RA5000مع تطبيقات المساعد الصوتي أمازونAlexaوغوغلAssistant، كما يمكن استعمال السماعات الجديدة مع أجهزة تلفاز سونيBravia TV.

وأعلنت سوني عن طرح السماعة اللاسلكيةSRS-RA3000باللون الرمادي والأسود والسماعة اللاسلكيةSRS-RA5000باللون الأسود فقط.