هل استخدام بخاخ الربو يُفطر في نهار رمضان؟.. «المصلح» يجيب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح، حكم استخدام بخاخ الربو في نهار رمضان.
وأكد المصلح، خلال مشاركته ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن استخدام البخاخ لا يفطر ولا يؤثر على صحة الصوم.
وأوضح المصلح، أن مثل هذه العلاجات ليست أكلاً أو شرباً ولا تدخل في مجرى الأكل أو الشرب، ولهذا فهي غير مبطلة للصوم.
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