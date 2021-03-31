شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي المدة الزمنية لاختفاء الأعراض الجانبية للقاح «كورونا»؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن المدة الزمنية التي تستغرقها الأعراض الجانبية للقاحات المضادة لفيروس كورونا لكي تزول آثارها.

وأبانت وزارة الصحة في ردها على استفسار أحد المتابعين على “تويتر”، أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم خفيفة إلى متوسطة خاصة بعد الجرعة الثانية وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من التطعيم.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعراض تختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها، وفي حال استمرت الأعراض أكثر من 5 إلى 7 أيام يُفضل مراجعة الطبيب لعمل الفحص السريري.