حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس تتكرر في ميناء بريطاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعد مرور أقل من 24 ساعة على نجاح عملية تعويم سفينة الشحن الضخمة "إيفرغيفن" التي علقت حركة الملاحة في قناة السويس لنحو أسبوع، جنحت سفينة شحن أخرى، لكن هذه المرة في ميناء "ليتالهامبتون" ببريطانيا.



وأفادت عدة صحف منها "الغارديان" البريطانية" بأن السفينة "إليز"، جنحت هي الأخرى في الميناء في وقت مبكر من يوم الثلاثاء في بلدة ويست ساسكس، وهو ما أثار القلق، خاصة مع أخبار جنوح السفينة الضخمة التي يبلغ طولها 400 قدم، في قناة السويس وعدم نجاح تعويمها إلا بعد مرور ستة أيام.

وانجرفت السفينة التي يبلغ طولها 260 قدما وارتفاعها 80 مترا، عبر القناة لنحو مئة قدم، حيث كانت تحمل 2600 طن من أحجار الطرق، وفق "قناة الحرة".

وذكر بيان للميناء أنه "بعد أن انفصل أحد خطوط الإرساء، تحركت مؤخرة السفينة بحوالي 30 مترا في النهر من رصيفها قبل أن تستقر على خطوط الإرساء المتبقية"، لتصبح راسخة بقوة عبر معظم فم نهر آرون بعد أن انخفض المد، ورست في وضع مائل مشابه لما حدث مع سفينة "إيفرغرين" في قناة السويس.

وبعد 12 ساعة نجح العمال بمساعدة زورقين في دفع السفينة، في وقت ارتفع فيه المد مما ساهم في نجاح إعادة تعويمها، بحسب بيان أصدره الميناء.

ويقع ميناء "ليتلهامبوت" بمنتجع ساحلي صغير على الساحل الجنوبي لإنكلترا، ونادرًا ما يجذب مقارنات لطرق الشحن الدولية الرئيسية.