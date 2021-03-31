ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 128 مليونا و820 ألفا و37 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 31 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 128 مليونا و820 ألفا و37 إصابة، الأربعاء.

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كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و816 ألفا و447 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 103 ملايين و950 ألفا و411 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقا للعين في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، أنها سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين، وذلك صعودا من 8 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الحالات 6 إصابات محلية، وسجلت الصين أيضا 8 إصابات جديدة خالية من الأعراض، صعودا من 6 إصابات في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90201 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء، تسجيل 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا و807 وفيات ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و232910 وإجمالي الوفيات إلى 202633.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، وأشارت أرقام منفصلة نشرتها وزارة الصحة في الآونة الأخيرة إلى أن عدد الوفيات الفعلي أعلى 60% على الأقل من الأرقام المؤكدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و808873 حالة بعد تسجيل 17051 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 76342 بعد تسجيل 249 وفاة جديدة.

قالت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، إنها سجلت 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء هو 201432 من ضمنهم 154194 حالة تم شفاؤها و11956 حالة وفاة".