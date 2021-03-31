شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم بالإمارات والسعودية ومائل للحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج، حيث يسود طقس غائم فى السعودية والإمارات ومائل للحرارة في الكويت، وإلى التفاصيل:-

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنورة، القصيم ، الشرقية).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة. على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين قد تصل مترين ونصف شمالاً ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، متوسط الموج إلى مائج (شمالاً)، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-35كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.



ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية غربية- شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:46 والثاني عند الساعة 20:49.



ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والثاني عند الساعة 23:31 والجزر الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 06:05.