شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الحكم على مواطن بالسجن وغرامة 10 آلاف ريال لانتحاله صفة محام بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت مصادر، أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت حكماً على مواطن متهم بانتحال صفة محام والظهور بتلك الصفة في وسائل الإعلام، وعاقبته بالسجن 30 يوماً وغرامة قدرها 10 آلاف ريال في الحق العام.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن المتهم ترافع كوكيل في أكثر من 3 قضايا، ومارس نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي وحضر بشكل بارز في القنوات الفضائية، مستغلًا تشابه لقبه بمحام.

وأوضحت أن القضية بدأت حين تقدمت مواطنة بشكوى لإدارة المحاماة بوزارة العدل لتضررها من منتحل صفة محامٍ، لتحال الدعوى إلى النيابة العامة التي أكملت التحقيق في الواقعة.

وأضافت أن المواطنة أكدت مواصلتها لدعواها في الحق الخاص ضد المتهم، الذي حصل منها على مستندات بينها كشف بإرث وحسابات بنكية وشهادة وفاة موروث ورفض إعادتها لها بحجة عدم تسلمه أتعابه، ليصدر حكم المحكمة بإدانته.