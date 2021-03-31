شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة بأيرلندا للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - توتداصل – فريق التحرير:

دعت سفارة المملكة لدى أيرلندا بالمواطنين السعوديين المتواجدين هناك، للالتزام بتعليمات الحكومة الأيرلندية فيما يخص إجراءات مكافحة انتشار جائحة كورونا، بعد التخفيف التدريجي للقيود المتبعة.

وأوضحت السفارة أن أهم تلك الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من الـ 12 من شهر إبريل المقبل، عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل، والسماح بالاجتماع بعائلة واحدة فقط على أن يكون في أماكن عامة.

وأضافت أن الإجراءات المخففة تشمل كذلك السماح بالسفر داخل المقاطعة أو في نطاق ٢٠ كيلومتراً من المنزل في حال تجاوز حدود المقاطعة.

وناشدت السفارة المواطنين التقيد بتلك التعليمات حفاظاً على سلامتهم وعدم التعرض للمساءلة القانونية، والاتصال على الأرقام المذكورة بموقعها في حالات الطوارئ.