وزير داخلية السعودية يغرد لأول مرة فماذا قال؟

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الداخلية السعودية، في تغريدته الأولى "بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر".

ثم أتبعها بتغريدة أخرى عن مبادرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا، "مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد تؤكدان الحرص على حماية الطبيعة والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية، وتأتيان امتدادا لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه يحفظه الله".

وأطلق ولي العهد السعودي قبل أيام مبادرة "السعودية الخضراء" ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وقال بن سلمان: "المبادرتان سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية".

وتابع في تغريدة ثالثة، "السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائدا اقتصاديا وتنمويا يتجلى في "برنامج شريك السعودية" والذي يعزز من تمكين القطاعين الخاص والعام ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة. مما ينعكس إيجابا على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل".

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن شركة النفط أرامكو وشركة البتروكيماويات سابك ستشكلان 60 في المئة من استثمارات مزمعة بقيمة خمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) للقطاع الخاص السعودي بحلول عام 2030 في ظل برنامج للتنويع الاقتصادي أُعلن عنه، يوم الثلاثاء.