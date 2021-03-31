الحكومة اليمنية: نقف مع مصر في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، إن "الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

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وأكدت "أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالح مصر واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقاً لمبادئ القانون الدولي".

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، من مغبة المساس بحصة بلاده في مياه نهر النيل، متمنيا أن يتم التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن السد الذي تشيده إثيوبيا.

وقال السيسي، في مؤتمر صحافي من الإسماعيلية، "لا أحد يستطيع أخذ نقطة مياه من مصر والمساس بحقنا في المياه خطر أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل بشكل لا يتخيله أحد".

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية، يخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.