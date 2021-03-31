شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين فى انفجار قنبلة شمال العاصمة السورية دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة فى منطقة ركن الدين، شمال العاصمة دمشق، وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن "قنبلة كانت بحوزة المدعو قصى عيسى انفجرت أثناء تواجده فى الشارع بمحلة ركن الدين فى دمشق، ما أدى إلى وفاة حاملها وإصابة 7 أشخاص كانوا متواجدين بالقرب منه".

وأضافت أن دوريات قسم ركن الدين حضرت إلى المكان، وتم إسعاف المصابين، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.