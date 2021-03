شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حذاء الشيطان في الأسواق.. دماء بشرية ونجمة خماسية أسفل قدمك والان مع التفاصيل الكاملة

الأربعاء 31 مارس 2021

ابتكرت شركة أمريكية أحذية رياضية أثارت ضجة كبيرة ليس فقط لكونها تشبه إحدى تصميمات "نايكي" Nike الشهيرة، لكن أيضا لاحتوائها على دم بشري.



الضجة حول المنتج الجديد الذي أطلق عليه "الحذاء الشيطاني" بدأت بعد تعاون شركة "MSCHF" الأمريكية مع مغني الراب "ليل ناز إكس" لعرض 666 زوجا من هذه الأحذية الرياضية.

لكن سرعان مع دخلت شركة "Nike" الأمريكية على الخط بنزاع قضائي حول انتهاك حقوقها التجارية، متهمة منافستها بسرقة تصميم حذائها الرياضي "Nike Air Max 97" وإنتاجه بشكل معدل.

التغييرات التي أدخلتها الشركة المنتجة عبارة عن إضافة نجمة خماسية على الإصدار الأصلي، وتصميم فقاعة هوائية في النعل تحتوي على قطرة دم ممزوجة بسائل.

ويحتوي الحذاء أيضا على نقش لوقا 10:18 في إشارة إلى الفصل 10 من العبارة 18 من إنجيل لوقا، وهي: "رأيت الشيطان يسقط مثل البرق من السماء".

القصة الكاملة

البداية جاءت بعرض شركة "MSCHF" الأمريكية يوم 26 مارس/آذار 2021 نحو 666 زوجا من الأحذية الرياضية عبر مغني الراب الشهير "ليل ناز إكس"، وتحمل اسم أحذية "Satan Shoes".

ووضع المغني الشهير تصميما للأحذية الرياضية التي رسمت عليها نجمة خماسية برونزية ورقم "666"، الذي يرمز إلى الشيطان باللون الأحمر، وتحوي داخلها على حبر 60 سم مكعب وقطرة واحدة من دم الإنسان سائل في نعل الحذاء.

ونشر "إكس" رابط أغنية فيديو (Montero (Call Me By Your Name، تُظهر مغني الراب الشهير يحلق في حضن الشيطان.

الضجة حول الأحذية أثارتها الشركة بإعلان أن سعر الزوج الواحد يبلغ 1018 دولارا، وبررت ذلك بأن نعل المنتج "الشيطاني" يحتوي على قطرة دم مأخوذة من العاملين بها.

وقال متحدث باسم الشركة المصنعة إن "الدم في الأحذية الرياضية يعود لموظفينا"، مستطردا: "نحب التبرع من أجل فننا".

وبعد وقت قصير من عرض "MSCHF" منتجها، كشفت الشركة أن جميع الأحذية الشيطانية التي أنتجتها ويبلغ عددها 666 زوجا بيعت بالكامل عبر الإنترنت يوم الإثنين.

في غضون ذلك، اتهمت شركة "Nike" منتجة الحذاء الشيطاني بانتهاك حقوقها التجارية، وحولت الاشتباك بينهما سريعا إلى ساحة القضاء برفع دعوى ضد منافستها "MSCHF" الأمريكية.

وفقا لما ذكرته قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن "نايكي" رفعت الدعوى ضد شركة MSCHF" فقط، ولم تذكر اسم مغني الراب الشهير ليل ناز إكس كمدعى عليه.

وقالت الشركة الأمريكية، في الدعوى القضائية، إن "MSCHF انتهكت علامتها التجارية وخففتها من خلال الأحذية ذات اللونين الأسود والأحمر، والتي تحمل طابع الشيطان".

وأضافت: "الحذاء الرياضي الشيطاني قد تسبب في دعوات لمقاطعة منتجات Nike، بدافع من الاعتقاد الخاطئ بأن هذه الشركة نفسها سمحت أو وافقت على بيع مثل هذه الأحذية".

وشددت شركة "Nike"، في شكواها القانونية، على أنها "تتبرأ بشكل قاطع من أي علاقة بالحذاء الشيطاني".

ردود غاضبة

أثارت الأحذية الشيطانية عاصفة من الغضب عبر الإنترنت بعد ساعات من عرض الشركة منتجها الأمريكية المريب، وجذبت انتقادات عدد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة في الولايات المتحدة.

من بين المنتقدين للمنتج الرياضي حاكم ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، والقس الإنجيلي مارك بيرنز الذي وصف الحذاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بأنه "شرير وبدعة".

بينما كتبت كريستي نويم، حاكم ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، عبر حسابها على موقع "تويتر": "هذا أمر شائن ومثير للاشمئزاز ومنحرف. بطريقة ما يعتقد ليل ناز إكس أن العبادة الشيطانية يجب أن تكون سائدة وطبيعية".

وأضافت: "يتم إخبار أطفالنا أن هذا النوع من المنتجات ليس جيدًا فحسب بل إنه حصري. نحن في صراع من أجل روح أمتنا. نحن بحاجة للقتال بقوة وبذكاء، وعلينا أن نفوز".

رد مغني الراب الشهير بمقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب" بعنوان "Lil Nas X Apologizes for Satan Shoe"، وتمت مشاهدته حتى الآن أكثر من 1.8 مليون مرة.

خلال الفيديو، ظهر إكس وهو يرقص بشكل استفزازي مع شخصية شيطانية، ثم تم تصويره وهو يقطع رقبة الشيطان ويزيل تاجه ذو القرون ويتخذه بنفسه.

هذا ليس أول تعاون بين مغني الراب وشركة MSCHF، المعروفة بمشاريعها الفنية اللافتة للنظر التي يتم كشف النقاب عنها مرة كل أسبوعين.

في عام 2019، كشفت المجموعة عن إصدار محدود من "أحذية جيسوس" المصنوعة أيضا من أحذية نايكي إير ماكس 97 الرياضية، وتتميز بصليب فولاذي و"مياه مقدسة" مصدرها نهر الأردن.

بعدها باعت الشركة الأمريكية جهاز كمبيوتر محمول مثبت عليه بعض من أخطر فيروسات الكمبيوتر في العالم بأكثر من 1.3 مليون دولار.

في فبراير الماضي، مزقت الشركة ذاتها 4 حقائب من Hermès Birkin لإنشاء مجموعة من الصنادل تتراوح أسعارها بين 34000 و76000 دولار.