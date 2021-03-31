شكرا لقرائتكم خبر عن للمعلمين والمعلمات.. طريقة تصميم ملف الإنجاز الإلكتروني باستخدام OneNote والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر المعلم عبدالله السلطان مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، تضمن شرحا لطريقة تصميم ملف الإنجاز الإلكتروني للمعلم باستخدام OneNote لتوثيق أداء المعلم و يحتوي على عدة أقسام مثل: ????المقدمة.

????السيرة الذاتية(المؤهلات- الدورات-الشكر).

????المنهج الدراسي (الجدول-التوزيع)

????الأنشطة (الواجبات- الاختبارات-أوراق العمل-المهام).

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