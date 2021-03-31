شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك وعدد من أعضاء مجلس الوزراء السودانى يتلقون لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء، والعاملين بمجلس الوزراء، التطعيم ضد فيروس كورونا برئاسة مجلس الوزراء، وذلك فى إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومى وعدم تعطله، وللتشجيع على تلقى اللقاح.

وقال الدكتور عمر النجيب وزير الصحة السودانى، في بيان لمجلس الوزراء، إن الجهاز التنفيذى للدولة يعتبر أحد الجهات المستهدفة بالتطعيم، والتي تشمل أيضا العاملين فى المهن الصحية، لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور.

يذكرأن، قال ديفيد شيرر الرئيس المنتهية ولايته لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن البلاد ستحصل على أكثر من مليوني لقاح للوقاية من كوفيد-19 لكنها ستعانى من أجل تطعيم الناس بها مع اقتراب موسم الأمطار الذى سيجعل من الصعب عبور العديد من الطرق في واحدة من أفقر بلدان العالم.