شكرا لقرائتكم خبر عن «My Water» تطبيق ذكي يذكرك بشرب الماء بشكل دوري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الخبير التقني فيصل السيف، باستخدام تطبيق “My Water” وذلك لتذكير المستخدم بشرب الماء بشكل دوري حفاظاً على الصحة.
وقال السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن My Water ، تطبیق یذكرك بشرب المیاه بشكل دوري على مدار الیوم مع حساب كمیات الماء والمشروبات اللي تشربها.
وأضاف فيصل السيف، أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الروابط التالية:
• آب ستور من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
• جوجل بلاي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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