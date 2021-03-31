شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن فتح بطاقات الترقية على الوظائف الإدارية في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة التعليم، الثلاثاء، منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية اللذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم الوظيفية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه استمراراً لجهود وزارة التعليم⁩ في ترقية منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية؛ تدعو الوزارة من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم الوظيفية”.

وأضافت وزارة التعليم، أنه سيتم فتح بطاقة الترقية على ⁧نظام فارس⁩ اعتباراً من 25 /8/ 1442هـ وحتى 15/ 10/ 1442هـ، كما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء في نص بيان الوزارة: “انطلاقاً من اهتمام وزارة التعليم بمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية، ولما تمثله الترقية من أهمية وأثر في تطوير الكوادر البشرية، واستمراراً لجهود الوزارة في ترقية منسوبيها كما أُعلن مؤخراً بتاريخ 28/ 6/ 1442 عن ترقية أكثر من 12 ألف موظف وموظفة في عملية ترقيات غير مسبوقة، واستكمالاً لتلك الجهود؛ تدعو وزارة التعليم جميع منسوبيها ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم الوظيفية في نظام (فارس)، ومنصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لمن يشغلون المرتبة الثالثة عشرة فما دون، حيث سيتم فتح بطاقة الترقية على نظام (فارس) اعتباراً من تاريخ 25 /8/ 1442هـ وحتى تاريخ 1442/10/15هـ.

ودعت الوزارة إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة إلى حث ومُتابعة منسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية لتحديث بياناتهم عبر منصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإضافة المؤهلات والدورات التدريبية مكتملة البيانات، وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس، إضافة إلى التأكد من وجود تقويم الأداء الوظيفي في النظام؛ ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم“.