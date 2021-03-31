في مباراة ودية لكرة القدم… إيران تتغلب على سوريا بثلاثية نظيفة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المباراة الودية الدولية تأتي ضمن استعدادات الفريقين لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

نجح المنتخب الإيراني في فرض سيطرته في الشوط الأول، حتى أنه تمكن من إحراز هدفه الأول في الدقيقة الثانية من المباراة، برأسية متقنة لمهاجم بيرسيبوليس، حسين كنعاني زاديغان. وتمكن علي كولي زاده، من إحراز الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

وحاول المنتخب السوري مجاراة نظيره الإيراني في الشوط الثاني، دون جدوى، حيث حاول أن يتحسن أداء منتخبه، نسبيا، وحالت العارضة دون إحراز هدف للمنتخب السوري، ليستعيد المنتخب الإيراني أفضليته، حينما يحرز الهدف الثالث له في المباراة، في الدقيقة 81 بأقدام، كريم أنصاري.

ويشار إلى أن منتخب سوريا خسر مباراته الودية الأولى، الخميس الماضي، أمام نظيره البحريني، في المنامة 1-3، ووضح تأثره بغياب عدد من عناصره الأساسية، أمثال عمر السومة وأحمد الصالح وحسين جويد وعلاء الدالي.

ويذكر أن سوريا تتصدر فرق المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة بالعلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات، فيما يحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث في المجموعة الآسيوية الثالثة برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، خلف العراق المتصدر 11 نقطة من 5 مباريات.