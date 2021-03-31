السعودية تعلن الإجراءات الاحترازية لشهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Amr Nabil
ولفت الوزارة إلى أن الإجراءات الاحترازية تشمل مضاعفة الرقابة الميدانية واستمرار التوعية بأهمية تلك الإجراءات.
وقررت الوزارة تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة وتكثيف الجولات الرقابية للفرق الميدانية على الحدائق العامة.
كما قررت ضبط التجمعات في الحدائق والملاعب المحلقة بها والالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة في مراكز التسوق والمولات مع تكثيف الرقابة والسماح بتمديد أوقات العمل إلى 24 ساعة لتخفيف التكدس.
وقررت الوزارة إيقاف تناول وجبات الإفطار والسحور في المطاعم، وتشديد الرقابة على المحال الغذائية وأسواق النفع العام المستهدفة بالجولات مثل أسواق الملابس والأزياء ومحال المواد الغذائية.
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