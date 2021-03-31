أجواء شتوية بامتياز في مصر.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فإنه من المتوقع أن تؤثر حالة جوية مطيرة على غرب البلاد، على الرغم من انتهاء فصل الشتاء يوم السبت قبل الماضي.

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وأوضح خبراء الأرصاد أن الأجواء الشتوية تتمثل في رياح شمالية غربية نشطة وباردة ناتجة عن امتداد منخفض جوي.

ويبدأ المنخفض في التكون على سطح البحر المتوسط يرافقه حوض بارد في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السلوم ومطروح وسيدي براني، وظهيرهم الصحراوي حتى سيوة.

ويصاحب هذه السحب سقوط أمطار، تتقدم تدريجيا حتى تصل إلى الإسكندرية، ومناطق من شمال الدلتا.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال اليوم على المناطق السابقة حتى تمتد إلى كافة المحافظات الشمالية.

كما يتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يصبح الطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.