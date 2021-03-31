شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يدعو لإطلاق جهد فورى للتوصل لحل سياسى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق جهد شمولي فوري وفاعل أولويته حماية الشعب السوري، للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية التي لا يوجد أي استراتيجية شاملة لإنهائها.

وأكد الصفدي - خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة - أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يوفر مرجعية للحل السياسي الذي يجب أن تنطلق جهود من أجل تحقيقه بفاعلية لإنهاء الأزمة، مشددا على أنه في الوقت الذي يستمر العمل على تحقيق حل سياسي شامل للأزمة يجب اتخاذ خطوات عملية لتحسين الظروف المعيشية للسوريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف أن الحل الذي يضمن السلام هو الحل الذي يقبل به الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ويعيد لها الأمن والاستقرار، ويخلصها من الإرهاب، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية من أراضيها، ويوفر الظروف الملائمة التي تتيح العودة الطوعية للاجئين.