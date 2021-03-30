شكرا لقرائتكم خبر عن قيمتها 325 ألف ريال.. ضبط 4 وافدين سرقوا معدات ومواد بناء بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطاحت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، بـ 4 وافدين مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بسرقة معدات ومواد بناء وقواطع كهربائية ونحاسية من مواقع ومبان قيد الإنشاء والمتاجرة بها عبر منافذ البيع. وأوضح الأمن العام أن المتهمين من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ 325 ألف ريال. وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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