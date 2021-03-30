الرياض.. حريق وسحب من الدخان الأسود في «السلي»..والسبب إطارات مركبات (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع في إطارات مركبات بأرض فضاء بحي السلي بالعاصمة الرياض. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني الرياض حريقًا اندلع في إطارات مركبات بأرض فضاء بحي السلي – دون وقوع إصابات – ولله الحمد”.

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