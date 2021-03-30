شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «السعودية للكهرباء» للمشتركين بشأن العدادات الذكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء، فهد بن حسين السديري، اليوم الثلاثاء، أن مشروع العدادات الذكية هو مشروع وطني ضخم تم وضع فترة محددة لإنجازه وجاءت في وقت صعب هو عام الجائحة 2020.

وقال فهد السديري، خلال مداخلة له مع قناة “الإخبارية”، أنه قريبا سيتم الإعلان عن اكتمال مشروع العدادات الذكية، بشكل يمكّن المشترك من معرفة تفاصيل استهلاكه، وإعادة تشغيل التيار عند انقطاعه لأي سبب من الأسباب.