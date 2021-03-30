شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (حائل، الجوف، والحدود الشمالية).
كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، القصيم وشمال المنطقة الشرقية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل مكة المكرمة 37 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل القريات 9 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.
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