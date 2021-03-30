مستشار الرئيس المصري : لقاحنا ضد كورونا في طور التجارب.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد" المصرية، مساء الثلاثاء، على وجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تلقي اللقاح.

وأشار تاج الدين إلى أنه لوحظ انخفاض أعداد وفيات كورونا بعد السيطرة على الوضع الصحي للحالات، مشيرا إلي أن قرارات اجتماع لجنة أزمة كورونا، اليوم الثلاثاء، مهمة وقطعية للحد من انتشار العدوى خلال شهر رمضان.

وأكد أن تلك القرارات من شأنها أن تحمي المواطنين من الإصابة، إضافة إلى أنها ستقلل نسب الإصابات، وبأن الزيادة الطفيفة في النسبة المئوية لإصابات كورونا خلال الشهر الأخير بمثابة إنذار للاحتياط الشديد منعا لتسارع الزيادة في الأعداد، مع ملاحظة وجود زيادة، أو وجود حالة تذبذب في الزيادة، وهو ما يعني أن مصر مقبلة على الموجة الثالثة من كورونا.

وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا تأتي من خلال التجمعات العائلية، وهو ما حذر منه، من ضرورة الحفاظ على حالة التباعد الاجتماعي.

ولفت الدكتور عوض تاج الدين إلى أن مصر تستقبل، غدا الأربعاء، دفعة جديدة من لقاحات كورونا، مع توافر 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتعاقد عليها مع التحالف الدولي بحلول منتصف أبريل/نيسان القادم .