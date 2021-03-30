مستشار السيسي يحذر من موجة كورونا ثالثة على الأبواب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال تاج الدين إن "هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وأنه يجب الاحتياط"، مضيفا: "ما دام هناك زيادة فهذا مؤشر لموجة ثالثة"، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري.

وتابع مستشار الرئيس المصري: "نستطيع أن نحد ونقلل من هذه الزيادة ومن الوارد أن نكون على أعتاب الموجة الثالثة لكورونا"، مضيفا: "لذلك يجب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في شهر رمضان".

وقال تاج الدين: "نشهد انخفاضا في أعداد الوفيات وهناك زيادة ملحوظة في الإصابات خاصة في الأسبوع الأخير".

وشدد مستشار رئيس الجمهورية المصري على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية في ظل زيادة الإصابات في الأسرة الواحدة، مضيفا: "سيصبح لدينا عدة ملايين من اللقاحات ضد كورونا قريبا".