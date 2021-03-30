النيابة المصرية تستأنف قرار المحكمة إخلاء سبيل 4 متهمين بقضية فيرمونت

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فقد قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم أحمد طولان، نجل حلمي طولان المدير الفني لنادي "إنبي" بجانب متهمين آخرين بالقضية بكفالة 100 ألف جنيه.

في المقابل، قدمت النيابة العامة، استئنافا ضد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المتهمين الأربعة، بحسب صحيفة "الشروق".

وتعود جذور القضية إلى بلاغ تلقته القوى الأمنية بتاريخ 4 أغسطس/آب الماضي، من المجلس القومي للمرأة، بشأن شكوى قدمتها فتاة تتهم فيها عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا في عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.

وفى 24 أغسطس/آب، أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، وذلك بعد إجراء تحقيقات تضمنت سؤال الفتاة، وعدد من الشهود.

ولكن تبين أن عددا من المتهمين هربوا خارج البلاد، فأصدرت النيابة أمرا بملاحقتهم دوليا.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، تسلمت مصر، عبر الشرطة الدولية ثلاثة من المتهمين في القضية الشهيرة، كانوا قد هربوا إلى لبنان.

وتداول آنذاك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمتهمين الثلاثة في القضية التي هزت الرأي العام العربي، وعبر العديد منهم عن سعادتهم بإلقاء القبض عليهم، وأخذ العدالة مجراها.