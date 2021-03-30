"أنصار الله" تتهم التحالف العربي بـ "المساومة" على الملف الإنساني

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام، وهو رئيس وفد "أنصار الله" المفاوض، عبر "تويتر": "يساومونا على لقمة العيش وحبة الدواء وحرية حركة التنقل، يساومون باسم السلام لنشترك معهم في ظلم الشعب، ولن يتحقق السلام".

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وأضاف: "نكرر القول تلك حقوق إنسانية لا تقبل المساومة، ومن حق شعبنا اليمني أن ينعم بحقوقه الإنسانية كافة ككل الشعوب، وهو لا يعدم الوسيلة لتحقيق ذلك وأكثر باذن الله".

وتشترط جماعة "أنصار الله" في الملف الإنساني رفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي، ورفع القيود المفروضة على وصول السفن إلى مرفأ الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن، قبل وقف إطلاق النار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من 6 سنوات في البلاد.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.